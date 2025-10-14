Чехия готовится к смене власти: станет ли правительство Бабиша проблемой для Украины

Нинішні скандальні номінації виглядають як хитра гра Андрея Бабіша, який намагається таким чином послабити вплив своїх союзників

Чи стане новий уряд Чехії антиукраїнським?

Це питання особливо набуло актуальності після того, як лідер партії ANO, яка здобула перше місце на парламентських виборах 3-4 жовтня, Андрей Бабіш заявив про досягнення угоди з партіями "Свобода та пряма демократія" (SPD) та "Автомобілісти за себе" про розподіл міністерських посад у новому уряді.

Відповідно до цієї угоди, вкрай важливе з точки зору України Міністерство оборони має відійти до квоти SPD. Тобто до ультраправої партії, яка напряму заявляла про необхідність припинення підтримки України.

Своєю чергою портфель глави Міністерства зовнішніх справ очікувано (за чеською політичною традицією, МЗС отримує найменший коаліційний партнер) відійшов "Автомобілістам". Втім, кандидатура на цю посаду виявилася дуже скандальною та контроверсійною.

Але чи означає це, що новий уряд Чехії обов'язково відмовиться від підтримки України?

Адже його ще має затвердити президент Петр Павел, який заявляв, що не дасть згоди на створення уряду, який виступає за вихід Чехії з ЄС та НАТО, а також за припинення підтримки України.

А разом із тим, нинішні скандальні номінації виглядають як хитра гра Андрея Бабіша, який намагається таким чином послабити вплив своїх союзників.

"Сеанс щедрості" від Бабіша

Напередодні парламентських виборів Андрей Бабіш заявив, що його політична сила за жодних обставин не збирається створювати коаліцію з SPD – ультраправою партією, що має імідж екстремістів.

Втім, тільки-но результати виборів були оголошені і стало зрозуміло, що партія Бабіша не зможе сформувати парламентську більшість без SPD – про попередню обіцянку відразу забули.

Такий розворот пояснювався дуже просто: якщо більшість чехів проголосували за партії, які виступають за зміну чинної влади та проти альянсу з учасниками нинішньої більшості, то втілення цих очікувань має бути в пріоритеті. Нехай навіть заради цього доведеться запрошувати до коаліції SPD.

А головне, такий аргумент виявився цілком прийнятним для значної кількості чехів. Зокрема, відповідно до результатів опитування, проведеного соціологічною агенцією NMS, 52% респондентів підтримують коаліцію ANO з "Автомобілістами" та SPD.

Тож попри застереження президента Петра Павела, який закликав не квапитися з процесом формування уряду, вже за тиждень стали відомі основні контури нової влади.

У п'ятницю, 10 жовтня, Андрей Бабіш заявив, що потенційні учасники нової коаліції вже домовилися про розподіл міністерських портфелів.

Відповідно до цієї домовленості ANO отримає в майбутньому уряді девʼять посад (включно з посадою прем'єра), "Автомобілісти" – чотири, а ультраправа SPD – три, а на додачу лідер цієї партії Томіо Окамура буде призначений спікером парламенту.

Тут привертає увагу той факт, що формування коаліції обійшлося без урочистих підписань меморандумів, спільних виходів до преси та інших традиційних атрибутів – про досягнення домовленості у своєму відеозверненні повідомив Бабіш.

Другий незвичний момент – молодші коаліційні партнери отримали суттєво більше посад, аніж могли розраховувати, виходячи з результатів виборів.

Нагадаємо, що за результатами парламентських виборів за ANO віддали голоси 34,5% виборців (що принесло їй 80 мандатів), тоді як за SPD – 7,8% (15 мандатів), а за "Автомобілістів" – 6,8% (13 мандатів).

Як бачимо, сумарно SPD та "Автомобілісти" матимуть лише 28 мандатів – майже в три рази менше, аніж ANO. Натомість посад у потенційному уряді вони можуть отримати майже стільки, скільки партія-переможець.

Така "щедрість" виглядає дуже незвичною для Андрея Бабіша. І може мати декілька пояснень.

Альянс із SPD та "Автомобілістами" вкрай потрібен Бабішу і з особистих міркувань. Наразі проти нього відрита кримінальна справа за махінації з грантами ЄС, а отже, цілком можливо, що у парламент прийде подання від правоохоронців про зняття імунітету.

Очевидно, що партії нинішньої коаліції гарантовано підтримають зняття імунітету з Бабіша. А тому єдиний шанс для нього полягає у підтримці коаліційних партнерів – нехай навіть для цього доведеться віддати їм більше міністерських портфелів.

Проте існує й інше пояснення. Відповідно до нього, Бабіш свідомо пішов на формування уряду, який не має шансів на затвердження. Для того щоб потім змусити коаліційних партнерів зменшити свої вимоги.

І що важливо – події наступних днів лише підтверджують цю версію.

Згадати все

Першими свої кандидатури на посади міністрів озвучили "Автомобілісти" – і це вилилося у надзвичайно гучний скандал.

Зокрема, на посаду міністра закордонних справ "Автомобілісти" хочуть делегувати почесного голову партії Філіпа Турека. Проте майже відразу після цього оголошення видання Deník N оприлюднило архів видалених постів Турека у Facebook, включаючи дописи більш ніж 10-річної давнини, що містили відверто расистські, ксенофобські, сексистські та гомофобні висловлювання, а також численні алюзії на нацистського лідера Адольфа Гітлера та фашистського диктатора Беніто Муссоліні.

Спочатку "Автомобілісти" заявляли, що ці звинувачення є наклепом, та погрожували журналістам судом. Втім, згодом Турек визнав, що раніше написав "багато нісенітниць" через своє почуття чорного гумору і що зараз він хотів би "дати ляпаса собі молодшому".

Цей скандал виявився настільки гучним, що проігнорувати його було вже неможливо.

Якщо інформація про скандальні пости Філіпа Турка підтвердиться, це стане серйозною проблемою, заявив президент Петр Павел.

До речі, неоднозначними виявилися й інші кадрові ініціативи "Автомобілістів". Зокрема, вчені-екологи вже виступили проти призначення голови партії Петра Мацинки на посаду голови Міністерства захисту довкілля. Також неоднозначно були сприйняті плани призначити міністром культури репера Ото Клемпіржа.

"Це серйозна інформація, і я обов’язково з нею розберуся. Я попросив пана Петра Мацинку та пана Турека про спільну зустріч у понеділок. Ми маємо обговорити там усі ці питання та розглянути подальші кроки", – відреагував на ці скандали Андрей Бабіш.

Згодом він уточнив, що вважає ідеальним варіант, за якого "Автомобілісти" делегують в уряд не членів партії, а безпартійних експертів.

Саме таку стратегію, до речі, обрали в SPD. Зокрема, на посаду міністра оборони там планують висунути або генерала Яромира Зуну, або президента Асоціації оборонної промисловості Їржі Гінека.

Проте на відміну від партії Окамури, "Автомобілісти" не думають відступати – після зустрічі з Бабішем 13 жовтня там заявили, що не планують змінювати своїх висуванців на міністерські посади, а також пригрозили відмовою від входження у коаліцію.

Як не дивно, такий скандал скоріше грає на руку Бабішу. Адже президент Петр Павел тепер отримав дуже вагомі підстави, щоб відмовитися призначати уряд Бабіша – як через скандальні кандидатури від "Автомобілістів", так і через делегування Міноборони до квоти ультраправої SPD.

А відповідно, після президентської відмови Бабіш матиме всі підстави закликати коаліційних партнерів переглянути свої домовленості, в тому числі – суттєво обмеживши свій вплив на уряд.

Або переконати партнерів замість формальної коаліції обмежитися підтримкою уряду меншості ANO, пообіцявши їм натомість лише парламентські посади.

Три тижні на переговори

Репутаційні скандали – далеко не єдина проблема, що заважає формуванню нового уряду Чехії.

Зокрема, вже відомо, що щонайменше 5 із 15 майбутніх депутатів, що пройшли за квотою SPD, проте є представниками інших ультраправих партій, виступають категорично проти створення коаліції з партією Бабіша. А без цих голосів коаліція матиме лише 103 мандати при необхідному мінімумі в 101 голос.

А на додачу – в самій партії SPD зріє опозиція Томіо Окамурі, якого звинувачують у незадовільному результаті на останніх парламентських виборах.

Усе це робить потенційну коаліцію ANO, SPD та "Автомобілістів" вкрай нестабільною. А разом із тим – збільшує ймовірність сценарію уряду меншості, де всі міністерські посади контролюватиме ANO і який буде спиратися то на SPD та "Автомобілістів" (особливо – у внутрішньополітичних питаннях), то на партії нинішньої коаліції (перш за все – у зовнішньополітичних справах).

Це – найбільш бажаний для Києва сценарій, який гарантуватиме, що загалом підтримка Чехією України залишиться без істотних змін.

Щоправда, для реалізації цього сценарію потрібно подолати ще не один психологічний бар'єр – Бабіш досі категорично відкидав співпрацю з партіями нині чинної коаліції. А одночасно – у нинішній коаліції так само відкидали не лише входження до нової коаліції, а й підтримку уряду меншості Бабіша.

Втім, до призначення нового уряду Чехії є щонайменше три тижні.

Робота новообраного парламенту Чехії розпочнеться лише 3 листопада. І скоріш за все, весь цей час триватимуть дискусії про формат нової коаліції та майбутнього уряду.

А відповідно, параметри нового уряду можуть зазнати радикальних змін.

І є підстави сподіватися, що врешті-решт цей уряд виявиться набагато більш прозахідним та демократичним, аніж він виглядає зараз.

Автор: Юрій Панченко,

редактор "Європейської правди"