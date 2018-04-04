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Макмастер: высланные из США дипломаты РФ организовывали политическую диверсию

Среда, 04 апреля 2018, 17:37
Версия для печати Комментарии

Выдворение российских дипломатов из США и закрытие консульства РФ в Сиэтле помешает возможностям России распространять пропаганду, дезинформацию и вмешиваться в выборы.

Об этом в своем последнем публичном выступлении в Atlantic Council в должности советника Дональда Трампа по национальной безопасности заявил Герберт Макмастер, передает CNN.

"Президент Трамп распорядился выслать из США десятки российских офицеров разведки и закрыть российское консульство в Сиэтле, что также поможет защитить наши демократические институты и процессы, поскольку эти русские офицеры организуют стойкую пропаганду, дезинформацию и политическую диверсию", - сказал он.

По словам Макмастера, Трамп "неоднократно рассказывал правду о убийственных режимах", таких как Россия.

"Путин может считать, что он побеждает в этой новой форме войны... возможно, он считал, что наши свободные нации слабы и не будут реагировать", - сказал Макмастер.

"Он ошибается. Российская агрессия усиливает нашу решимость и нашу уверенность", - добавил он.

Макмастер также заявил, что США не сумели заставить Россию заплатить достаточно большую цену за ее действия.

Президент США Дональд Трамп 23 марта уволил советника по национальной безопасности Герберта Макмастера и заменил его на бывшего посла США в ООН Джона Болтона. Болтон начнет работу в новой должности 9 апреля.

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