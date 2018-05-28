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Президент Италии поручил Коттарелли сформировать технократическое правительство

Понедельник, 28 мая 2018, 14:13

Президент Италии Серджо Маттарелла в понедельник попросил бывшего представителя МВФ Карло Коттарелли сформировать технократическое правительство.

Об этом сообщает Repubblica.

Маттарелла встретился с новым кандидатом в премьеры в понедельник после того, как выдвиженец двух популистских партий "Движения пяти звезд" и "Лиги" Джузеппе Конте отказался от мандата сформировать правительство.

Причиной стал отказ Маттареллы утвердить в должности министра финансов противоречивого 81-летнего евроскептика Паоло Савону, который является жестким критиком евро.

В своем первом заявлении после встречи с президентом Коттарелли сказал, что будет пытаться сформировать нейтральное правительство, которое приведет Италию к новым выборам.

 
Президент Италии Серджо Маттарелла (слева) и Карло Коттарелли 

"Я предстану перед парламентом с программой, которая представит законопроект о бюджете и приведет страну к выборам: в случае доверия (к моему правительства - Ред.) - в начале 2019 года, а в случае недоверия - в августе", - отметил Коттарелли.

64-летний Коттарелли, бывший чиновник высокого ранга Международного валютного фонда, известный как "мистер ножницы" через шаги, направленные на сокращение государственных расходов, пишет Politico.

Популистские партии, получившие наибольшую поддержку на выборах в марте, вряд ли поддержат технократическое правительство. Они давно давали понять, что лучше пойдут на досрочные выборы, чем потеряют власть. Поэтому Италию, скорее всего, летом ждут досрочные выборы.

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Италия
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