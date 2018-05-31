В парламенте Канады раскритиковали Трюдо за недостаточную поддержку Украины

В парламенте Канады заявили, что страна должна более решительно поддерживать Украину в ее противостоянии с Россией, чтобы не провоцировать Путина на последующие посягательства.

Об этом во время выступления в парламенте Канады заявил депутат от оппозиционной Консервативной партии Джеймс Безан, сообщает "Укринформ".

"Путина провоцирует слабость. Именно поэтому Канада должна стойко стоять рядом с Украиной, нашим другом и союзником. Только действиями и решительной силой мы можем помочь Украине защитить суверенитет, восстановить территориальную целостность и прекратить незаконную оккупацию путинскими прихвостнями", - сказал Безан.

По его словам, Канада в прошлом была очень активна в поддержке Украины, однако действующее правительство делает в этом направлении недостаточно.

"Хотя Консервативная партия остается мировым лидером в поддержке Украины, позорно, что действующее правительство Канады не следует этому примеру", - отметил депутат.

Учитывая это, он призвал власти Канады обращать больше внимания на потребности Украины.

"Путин и его кремлевские клептократы продолжают незаконно оккупировать Крым и вести войну на украинском Донбассе. РФ усилила военные действия на востоке Украины этой весной, убивая украинских военных, гражданских и диссидентов, которые выступают против путинского вторжения в Украину. Это должно прекратиться. Канада должна делать больше для помощи нашему союзнику Украине", - подытожил Безан.