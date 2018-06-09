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Сейм Польши не накажет депутата, вравшего об избиении украинцем поляков

Суббота, 9 июня 2018, 10:48

Комиссия по депутатской этике Сейма Польши решила не наказывать депутата от движения Kukiz'15 Томаша Жимковского, который сознательно обнародовал ложную информацию о якобы избиении украинцем поляков в Перемышле.

Об этом сообщает собственный корреспондент "Укринформа" в Варшаве.

Отреагировать на сознательное обнародование Жимковським ложной информации Сейм попросили Объединение украинцев в Польше (ОУП), а также председатель и заместитель председателя комиссии по этики Данута Петрашевская и Станислав Гусковський.

"Комиссия решила прекратить рассмотрение дела", - заявили в польском Сейме.

Во время дискуссии в конце января в Сейме на тему украинской поправки к скандальному закону о Институте национальной памяти Польши депутат Жимковский, который был одним из докладчиков по этому законопроекту, с трибуны Сейма обосновывал целесообразность принятия "украинской" поправки угрозой "бандеризма" в Польше.

В качестве аргумента он рассказал, что в Перемышле летом 2016 года украинский националист избил польского патриота во время украинской религиозной ходы и сейчас суд в Перемышле рассматривает это дело. Между тем ситуация совсем другая: польский суд действительно рассматривает дело избиения во время процессии в Перемышле, но украинца польскими националистами.

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Украина-Польша
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