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В Польше в честь генерала армии УНР назвали перекресток

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В Польше в честь генерала армии УНР назвали перекресток

Суббота, 23 июня 2018, 16:00

В польском Вроцлаве в субботу открыли круговой перекрёсток, которому присвоили имя генерала армии УНР Марка Безручко.

Об этом сообщил в Twitter посол Украины в польше Андрей Дещица.

"Сегодня во Вроцлаве официально открыт круговой перекрёсток, которому присвоено имя генерала армии УНР Марка Безручко", - сообщил украинский дипломат.

Как информирует Wyborcza.pl, во время открытия мемориальной доски были выполнены гимны Украины и Польши.

Глава Союза украинцев во Вроцлаве Игорь Саламон ранее заявлял, что приурочение имени украинского генерала является "символом братства наших народов". "К столетию независимости Польши стоит помнить, что она не боролась одна", - отметил Саламон.

Председатель городского совета Вроцлава Яцек Оссовский заметил, что перекресток имени Марка Безручко является "еще одним символом нашей общей истории".

Марко Берзручко в 1920 году командовал 6-й Сечевой стрелковой дивизией УНР, которая вместе с польскими войсками освободила Киев 6 мая. Безручко также возглавлял оборону Замостья в борьбе против Красной Армии и участвовал в разгроме армии Буденного во время битвы под Комаровом.

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