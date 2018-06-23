В Польше в честь генерала армии УНР назвали перекресток

В польском Вроцлаве в субботу открыли круговой перекрёсток, которому присвоили имя генерала армии УНР Марка Безручко.

Об этом сообщил в Twitter посол Украины в польше Андрей Дещица.

"Сегодня во Вроцлаве официально открыт круговой перекрёсток, которому присвоено имя генерала армии УНР Марка Безручко", - сообщил украинский дипломат.

Сьогодні у Вроцлаві @wroclaw_info офіційно відкрито кругове перехресття, якому надано ім’я генерала армії УНР Марка Безручка pic.twitter.com/NXO01Opb4G — Andrii Deshchytsia (@ADeshchytsia) 23 червня 2018 р.

Как информирует Wyborcza.pl, во время открытия мемориальной доски были выполнены гимны Украины и Польши.

Глава Союза украинцев во Вроцлаве Игорь Саламон ранее заявлял, что приурочение имени украинского генерала является "символом братства наших народов". "К столетию независимости Польши стоит помнить, что она не боролась одна", - отметил Саламон.

Председатель городского совета Вроцлава Яцек Оссовский заметил, что перекресток имени Марка Безручко является "еще одним символом нашей общей истории".

Марко Берзручко в 1920 году командовал 6-й Сечевой стрелковой дивизией УНР, которая вместе с польскими войсками освободила Киев 6 мая. Безручко также возглавлял оборону Замостья в борьбе против Красной Армии и участвовал в разгроме армии Буденного во время битвы под Комаровом.