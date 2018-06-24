Выборы в Турции: силовики задержали делегацию французских коммунистов

Турецкая власть в день всеобщих выборов в стране начала расследование в отношении 10 иностранных граждан в преимущественно курдских регионах страны.

Об этом сообщает агентство Anadolu со ссылкой на сотрудников МВД.

Иностранцы, среди которых трое французских граждан, трое немцев и четверо итальянцев, пытались вмешаться в выборы, выдавая себя за аккредитованных наблюдателей, говорят правоохранители.

Французские граждане якобы разговаривали с избирателями по поводу голосования, но не были в официальном списке наблюдателей ОБСЕ. Их доставили в правоохранительные органы для "собеседования".

Французская Коммунистическая партия заявила, что сенатор-коммунист, Кристин Пруно, была среди задержанных, пишет The Guardian.

"Турецкая власть хочет прекратить любую критику происходящего массового мошенничества", - говорится в заявлении партии.

Предварительные результаты выборов, как ожидается, будут обнародованы вечером 24 июня, в Турции нет экзит-поллов.

На пост главы государства баллотируется действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган. Его главный соперник — кандидат от оппозиционной Республиканской народной партии Мухаррем Индже.

Выборы представляют наибольший вызов Эрдогану и его исламистской партии с тех пор, как они пришли к власти более полутора десятилетия назад.

В субботу, за день до президентских выборов в Турции, миллионы людей собрались на митинг оппозиционного политика Мухаррема Индже.