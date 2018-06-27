Трамп будет говорить об Украине на саммите НАТО – заместитель госсекретаря США

США намерены поднять украинский вопрос на саммите НАТО и недовольны тем, что Венгрия блокирует политическое сотрудничество Украины с Альянсом.

Об этом заявил заместитель государственного секретаря США Джон Салливан в общении с украинскими журналистами, сообщает из Копенгагена корреспондент "Европейской правды".

Салливан не стал раскрывать, какие именно решения по Украине могут быть приняты в Брюсселе. Вместе с тем он отметил, что во время саммита Дональд Трамп намерен лично поднять украинский вопрос.

"Подготовка к саммиту еще идет, поэтому я не могу сообщить детали, это против правил дипломатии. Но поверьте мне, Украина точно будет обсуждаться на саммите в Брюсселе. Президент Трамп планирует обсудить с союзниками все вопросы, включая украинский", - заявил он.

Представитель руководства Госдепа напомнил, что США остаются сторонниками членства Украины в НАТО, когда наступит время для такого решения.

Джон Салливан отдельно подчеркнул, что Вашингтон недоволен действиями Венгрии по блокированию решений по Украине.

"Мы не поддерживаем и будем убеждать те страны, которые поднимают в рамках НАТО свои проблемы, не касающиеся Альянса, и используют это как рычаг для давления на другие государства в обсуждении вопросов с повестки дня Альянса.

Мы хотим, чтобы в НАТО вопросы решались по существу. Мы будем настаивать, что НАТО принимает те решения, которые нужны всему Альянсу", - заявил он.

Саммит НАТО состоится 11-12 июля в Брюсселе. В двух дискуссиях глав государств - об операции в Афганистане и безопасности на Черном море - будет участвовать президент Украины Петр Порошенко.