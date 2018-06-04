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Украинцы в Польше зарабатывают столько же, как и поляки - исследование

Понедельник, 4 июня 2018, 13:58

Все больше украинцев в Польше имеют такие же зарплаты, как и поляки, при этом работодатели не исключают, что будут платить им больше.

Таковы результаты исследования Personnel Service по трудовой миграции в первом полугодии 2018 года, сообщает издание Puls Biznesu.

Так, 24% польских работодателей признали, что готовы платить "на руки" работникам из Украины больше, чем полякам. Во второй половине прошлого года такую ​​готовность выражали 16% опрошенных. Рост этого показателя объясняется трудностями поиска работников с соответствующей квалификацией.

"Уже некоторое время вознаграждение поляков и украинцев схоже. Моменты, когда работникам из Украины платили меньше, быстро ушли в прошлое", - рассказал председатель Personnel Service Кшиштоф Игльот.

Он отметил, что потребность в работниках с востока растет, поэтому работодатели готовы предлагать им более привлекательные условия, например, жилье, доступ к интернету, довоз до места работы, что также увеличивает реальные заработки.

Исследование также показало, что по мнению 89% польских работников, украинцы не отбирают у поляков рабочие места. Противоположного мнения придерживаются 11%.

38% польских работников считают, что наплыв украинцев тормозит рост зарплат в Польше, а 58% респондентов - что украинцы не имеют никакого влияния на этот показатель.

Также, согласно исследованию, 42% польских работников положительно настроены к украинцам, работающим в Польше. Еще 44% настроены нейтрально. Только 11% опрошенных настроены негативно.

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Польша
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