Член венгерского "Йоббика" приехал "наблюдателем" на Донбасс, посол требует реакции

Посол Украины в Венгрии Любовь Непоп призвала Будапешт отреагировать на участие в "наблюдении" за фейковых "выборами" на Донбассе члена венгерской партии "Йоббик" Гергьо Тамаша Шаму.

Свой призыв дипломат обнародовала в понедельник вечером на странице в Facebook.

Гергьо Тамаш Шама - представитель областного совета Бекеш в Конгрессе местных и региональных властей Совета Европы от партии "Йоббик".

"Мы высоко ценим поддержку Венгрии в вопросе восстановления территориальной целостности и мира в Украине. Такие же действия отдельных "политиков" заслуживают сурового осуждения и надлежащей реакции с тем, чтобы предотвратить их повторение", - отметила Непоп.

Посол отметила, что "такое поведение в погоне за популярностью, забывая о почти ежедневных потерях от продолжающейся российской агрессии среди украинских граждан, в том числе венгерской национальности, не только нарушает украинские законы и международные правовые нормы, а и просто глубоко аморальное".

Непоп сообщила, что в связи с участием венгерского политика в "наблюдении" за "выборами" она обратилась к председателю партии "Йоббик", областному совету Бекеш и Министерству внешней экономики и иностранных дел Венгрии.