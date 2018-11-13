Парламент Молдовы обвинил ТАСС и "РИА Новости" в дезинформации

Парламент Молдовы опроверг информацию о молдавских пенсионерах, которая появилась 13 ноября на сайтах ТАСС и "РИА Новости", а затем была перепечатана молдавскими и приднестровскими изданиями.

Об этом пишет Deschide.

"Новость, о которой говорится в пресс-релизе парламента, была написана в Кишиневе. Российское агентство Sputnik Moldova, на которое власти смотрят сквозь пальцы, опубликовало эту новость вчера в 20:46, в свою очередь на российских новостных сайтах она появилась только сегодня утром", - говорится в материале.

Российские агентства ТАСС и "РИА Новости" опубликовали сегодня материалы о том, что "в Молдове пенсионеров хотят обязать подтверждать, что они еще живы". Новость, о которой говорится в сообщении парламента, была написана в Кишиневе и опирается на законопроект, подписанный депутатом Демократической партии Валентиной Булыгой.

Sputnik пишет: "Докажи, что не умер, и получишь молдавскую пенсию: некоторые граждане останутся без этой соцвыплаты, если не предъявят сертификат о том, что живы". 13 ноября утром новость опубликовали несколько российских изданий, а также приднестровское агентство.

После этого парламент "опроверг информацию, полученную сегодня подписчиками российских агентств ТАСС и "РИА Новости" (не указав Sputnik Moldova. - Ред.), связанную со статусом пенсионеров".

"Сожалеем о распространении фейковой новости и обращаем внимание, что законопроект, связанный с пенсионерами, проживающими за пределами страны, зарегистрирован в парламенте и предоставляет дополнительные возможности для этой категории граждан. В частности, законодательная инициатива, подписанная председателем комиссии по социальной защите, охране здоровья и семьи Валентиной Булыгой, предусматривает, что лица с пропиской в ​​государстве, с которым у Молдовы нет договора о социальном обеспечении, могут подать заявление и необходимые документы для получения пенсии в территориальный отдел соцобеспечения по последнему адресу прописки в Молдове. Автор аргументирует предложение конституционным правом граждан РМ на пенсию, независимо от места жительства", - говорится в сообщении.

Представители парламента добавили, что заключение правительства по проекту еще не утверждено, а для вступления в силу закон должен быть утвержден в парламенте. "Выражаем открытость к сотрудничеству со всеми СМИ и призываем прессу проверять информацию, связанную с деятельностью парламента, чтобы избежать дезинформации", - отмечается в сообщении.