Нападение в Марселе: два человека с ножевыми ранениями, нападающий застрелен
Вторник, 19 февраля 2019, 19:38
В центре Марселя неизвестный ранил ножом двух прохожих - нападающего ликвидировала полиция.
Как сообщает BFM TV со ссылкой на источник в полиции, нападение произошло во вторник после обеда.
Неизвестный посреди улицы ранил ножом двух человек. С собой у него также был пистолет.
Когда на место прибыли правоохранители, злоумышленник вытащил оружие и открыл огонь. Полиция была вынуждена стрелять в ответ. Нападающего застрелили.
Во время стрельбы ранения осколком в ногу получила третий человек. Об угрозе жизни двух других пострадавших ничего не известно. Один из потерпевших в тяжелом состоянии.
По словам источника, личность нападавшего пока не установили. Не известен и его мотив. Марсельская прокуратура начала расследование.
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