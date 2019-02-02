Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

Послы НАТО 6 февраля подпишут протокол о присоединении Северной Македонии

Французские "желтые жилеты" вернулись на улицы

Трамп заявил о желании заключить новый ядерный договор не только с РФ

Украина планирует масштабную закупку оружия из США и стран НАТО






Французские "желтые жилеты" вернулись на улицы

Суббота, 2 февраля 2019, 11:33

Французские "желтые жилеты" в субботу, 2 февраля, выходят на улицы, чтобы удержать давление на правительство президента Эммануэля Макрона 12-й выходной день подряд.

Об этом пишет AP.

В Париже и других городах запланированы многочисленные акции протеста, осуждающие экономическую политику Макрона, которую критики считают выгодной для богатых.

На этой неделе демонстранты во французской столице планируют почтить "желтых жилетов", раненых во время столкновений с полицией.

Правительство говорит, что около 2000 человек получили ранения во время акций протеста с тех пор как движение началось 17 ноября. По крайней мере четыре человека получили серьезные травмы глаз. Отдельно 10 человек погибли в дорожных инцидентах, связанных с действиями "желтых жилетов".

Государственный совет Франции в пятницу постановил, что силы безопасности имеют право использовать резиновые пули для контроля над толпой.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Франция Протести у Франції
Читайте также
Полиции Франции позволили и дальше применять резиновые пули против "желтых жилетов"
Франция вводит новый закон для борьбы с протестами
На одном из пляжей Франции найдены обломки – вероятно, с пропавшего самолета с футболистом
В Совете Европы критикуют полицию Франции за насилие против "желтых жилетов"