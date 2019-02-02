Французские "желтые жилеты" вернулись на улицы

Французские "желтые жилеты" в субботу, 2 февраля, выходят на улицы, чтобы удержать давление на правительство президента Эммануэля Макрона 12-й выходной день подряд.

Об этом пишет AP.

В Париже и других городах запланированы многочисленные акции протеста, осуждающие экономическую политику Макрона, которую критики считают выгодной для богатых.

На этой неделе демонстранты во французской столице планируют почтить "желтых жилетов", раненых во время столкновений с полицией.

Правительство говорит, что около 2000 человек получили ранения во время акций протеста с тех пор как движение началось 17 ноября. По крайней мере четыре человека получили серьезные травмы глаз. Отдельно 10 человек погибли в дорожных инцидентах, связанных с действиями "желтых жилетов".

Государственный совет Франции в пятницу постановил, что силы безопасности имеют право использовать резиновые пули для контроля над толпой.