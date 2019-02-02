США недовольны Орбаном, Конгресс занимает враждебную позицию - СМИ

Американская дипломатия пытается давить на венгерское правительство по вопросам, важным для Вашингтона.

Об этом пишет проект либеральных венгерских журналистов Direkt36 со ссылкой на дипломатическую телеграмму, присланную в Будапешт послом Венгрии в Вашингтоне Ласло Сабо.

Телеграмма содержит подробности беседы между заместителем министра внешней экономики и иностранных дел Венгрии Левенте Мадьяром и помощником госсекретаря США по делам Европы и Евразии Вессом Митчеллом, состоявшейся 18 декабря в Вашингтоне.

"Поддержка начинает угасать для тех, кто верит в американо-венгерские отношения, мы должны показывать результаты", - сказал Митчелл.

"Конгресс занимает враждебную позицию по отношению к Венгрии, постоянно звучит критика по поводу ЦЕУ и дела об экстрадиции", - отметил он.

После встречи с Митчелом Мадьяр продолжил переговоры с другими высокопоставленными Государственного департамента, и многие из них повторили то же самое послание: внешняя политика США - расставаясь с практикой администрации Барака Обамы - воздерживается от критики венгерского правительства по внутренней политике и идеологическим вопросам, но в обмен ожидает, что венгры помогут США в важных для них вопросах.

Диппереписка показала, что усиление военного сотрудничества и расширение экспорта энергоресурсов США вышли на первое место в приоритетах Вашингтона. Согласно документу, американцы разочарованы тем, что, хотя они изменили свое отношение к правительству Орбана, они считают, что венгерская сторона не делает достаточно в ответ.

Как известно, США призывают Венгрию и ее соседей отказаться от российских газопроводов, которые, как утверждает Вашингтон, используются для укрепления хватки Москвы в Центральной и Восточной Европе.