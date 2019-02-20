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Миротворцы для Донбасса: Порошенко просит генсека ООН об оценочной миссии

Среда, 20 февраля 2019, 18:05

Президент Петр Порошенко во время выступления на Генассамблее ООН призвал направить на Донбасс техническую оценочную миссию для разработки вариантов размещения миротворцев.

Об этом глава государства заявил, выступая на Генассамблеи ООН в среду, 20 февраля, сообщает "Европейская правда".

Порошенко отметил, что обратился в Совбез ООН с просьбой о размещении миротворческой миссии на Донбассе под эгидой ООН еще в марте 2015 года, но эту инициативу заблокировала Россия.

"Мы готовы к конструктивному обсуждению этой инициативы. И техническая оценочная миссия, которую генеральный секретарь ООН мог бы направить на Донбасс для разработки соответствующих вариантов, безусловно, помогла бы этому обсуждению", - сказал Порошенко.

Он подчеркнул, что многонациональная миротворческая операция под эгидой ООН с четкой целью прекращения российской агрессии и восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины может стать решающим фактором для налаживания мира на Донбассе.

Порошенко подчеркнул, что при этом для Украины принципиально, чтобы любое решение о создании миротворческой операции распространяло ее мандат на всю оккупированную территорию, включая российско-украинскую границу, и предусматривало вывод войск РФ с украинской территории.

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ООН Миротворцы Порошенко Донбасс и ОРДЛО
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