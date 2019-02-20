Миротворцы для Донбасса: Порошенко просит генсека ООН об оценочной миссии
Президент Петр Порошенко во время выступления на Генассамблее ООН призвал направить на Донбасс техническую оценочную миссию для разработки вариантов размещения миротворцев.
Об этом глава государства заявил, выступая на Генассамблеи ООН в среду, 20 февраля, сообщает "Европейская правда".
Порошенко отметил, что обратился в Совбез ООН с просьбой о размещении миротворческой миссии на Донбассе под эгидой ООН еще в марте 2015 года, но эту инициативу заблокировала Россия.
"Мы готовы к конструктивному обсуждению этой инициативы. И техническая оценочная миссия, которую генеральный секретарь ООН мог бы направить на Донбасс для разработки соответствующих вариантов, безусловно, помогла бы этому обсуждению", - сказал Порошенко.
Он подчеркнул, что многонациональная миротворческая операция под эгидой ООН с четкой целью прекращения российской агрессии и восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины может стать решающим фактором для налаживания мира на Донбассе.
Порошенко подчеркнул, что при этом для Украины принципиально, чтобы любое решение о создании миротворческой операции распространяло ее мандат на всю оккупированную территорию, включая российско-украинскую границу, и предусматривало вывод войск РФ с украинской территории.