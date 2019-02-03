Макрон думает над проведением референдума - СМИ

Французская газета Le Journal du Dimanche сообщила, что президент Эммануэль Макрон размышляет над проведением референдума, чтобы выйти из вызванного протестами "желтых жилетов" кризиса.

По информации источников издания, референдум может состояться 26 мая, в день выборов в Европейский парламент.

Как утверждает газета, отдел министерства внутренних дел Франции, который отвечает за майские выборы, на этой неделе начал переговоры с типографиями и поставщиками бумаги, чтобы подготовить конверты и бюллетени для голосования.

Окончательное решение о проведении всенародного опроса может быть принято в течение недели. Шансы на то, что референдум состоится, источник газеты отметил как "очень высокие".

В то же время пока не известно, какие вопросы могут быть выдвинуты на референдуме. В середине января Эммануэль Макрон начал национальные дебаты, целью которых была попытка ответить на требования движения "желтых жилетов". Референдум может стать логическим закрытием этих дебатов.

Среди вопросов, сформулированных президентом для дебатов, были такие: Какие налоги нужно снизить? На что государство должно тратить деньги в приоритетном порядке? Не слишком ли много во Франции бюрократических барьеров? Не следует ли чаще проводить референдумы и кто может их инициировать?

Ожидалось, что дебаты будут продолжаться до 15 марта.