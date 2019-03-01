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Крымский мост построили с геополитической целью - Бухарестскaя девятка

Пятница, 1 марта 2019, 19:50

Участники саммита Бухарестской девятки в словацком Кошице приняли совместную декларацию, в которой заявили об обеспокоенности продолжающимся российско-украинским конфликтом.

"Мы остаемся особенно обеспокоенными продолжающимся конфликтом на востоке Украины и недавней напряженностью в Азовском и Черном морях, которая следует из незаконной аннексии Крыма и наращивания военных ресурсов", - говорится в документе, сообщает "Европейская правда".

Морская эскалация в декларации названа "еще одним проявлением пренебрежения России международным правом, ее конфронтационной модели поведения и использования военных, а также невоенных мер, таких как строительство моста через Керченский пролив, для продвижения своих геополитических целей".

Все это, отмечают лидеры государств, требует от Альянса еще более согласованного и стратегического подхода.

"Мы также серьезно обеспокоены существенным нарушением Договора о РСМД Россией и неспособностью вернуться к полному и достоверному соблюдению, что привело к прекращению действия договора и сообщению Соединенных Штатов о выходе", - отметила "девятка".

Бухарестская девятка - это страны восточного фланга Североатлантического альянса: Польша, Румыния, Литва, Латвия, Эстония, Венгрия, Словакия, Чехия и Болгария. В ноября 2015 года во время саммита в Бухаресте эти государства подписали совместную декларацию, в которой заявили, что объединят усилия для обеспечения там, где это необходимо, "сильного, достоверного, сбалансированного военного присутствия" НАТО в регионе.

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Азово-Керченский кризис Крым
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