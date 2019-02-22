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Минюст рассказал о манипуляциях россиян в заявлении об "отказе ЕСПЧ по Азову"

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Минюст рассказал о манипуляциях россиян в заявлении об "отказе ЕСПЧ по Азову"

Пятница, 22 февраля 2019, 11:37

Европейский суд по правам человека не отказывался удовлетворять запрос Украины, в котором Киев просил принять обеспечительные меры против России, как об этом заявили в Минюсте РФ.

Об этом сообщил заместитель министра юстиции - уполномоченный по делам ЕСПЧ Иван Лищина на своей странице в Facebook.

Он пояснил, что 15 февраля Минюст Украины обратился в ЕСПЧ с дополнительным заявлением по Правилу 39. В заявлении Минюст предоставлял Суду дополнительную информацию о состоянии здоровья трех раненых моряков (в частности, документы, полученные от Минздрава) и обращал внимание на то, что их перевод в "Лефортово" ставит под сомнение возможность оказания им медицинской помощи в этом учреждении.

Правительство Украины просил суд дать инструкции правительству РФ перевести моряков в специализированные медучреждения для дальнейшего лечения и предлагал услуги соответствующих украинских медицинских учреждений, которые были готовы предоставить такие услуги бесплатно.

"ЕСПЧ в ответ на дополнительное заявление отметил следующее: "19 февраля 2019 года глава секции принял решение, что это ходатайство соответствует ходатайству Украины от 28 ноября 2019 года и соответственно охватывается указаниями относительно временных мер по Правилу 39, предоставленными Европейским судом 4 декабря 2018 года", - написал Лищина.

Иными словами, Суду не нужно дополнительно указывать российским властям на необходимость предоставления раненым морякам соответствующей медицинской помощи, в том числе в специализированных медучреждениях. Правительство РФ должно сделать это самостоятельно, на основании решения суда о введении мер по Правилу 39 от 4 декабря 2018 года.

Лищина подчеркнул, что в ЕСПЧ нет дела о "задержании кораблей". "У кораблей нет прав, которые защищались бы Европейской конвенцией по правам человека. Права есть у моряков, которые были незаконно захвачены в плен российскими властями и о нарушении прав которых Минюст Украины подал в ЕСПЧ межгосударственную жалобу против РФ", - отметил он.

Он напомнил, что 4 декабря 2018 года Суд по заявлению Минюста Украины вынес решение о применении мер предварительного характера по Правилу 39 Регламента Суда, которым Суд обязал правительство РФ "обеспечить надлежащее лечение тем заключенным украинским военно-морским служащим, кто в этом нуждается, в том числе раненым".

Минюст РФ 10 и 19 декабря обращался в суд с заявлением об отмене этого решения, но ЕСПЧ каждый раз отказывал в таких заявлениях и подтверждал действие мер по Правилу 39.

"Правительство Украины продолжает контролировать состояние здоровья моряков и продолжит информировать Суд о динамике ситуации, особенно учитывая то, что правительство РФ очевидно пренебрегает своим долгом по предоставлению Суду соответствующей информации", - написал Лищина.

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Азово-Керченский кризис
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