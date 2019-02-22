Россия заявила, что ЕСПЧ отказал Украине в срочных мерах за нападение в Азове

Министерство юстиции РФ заявило, что Европейский суд по правам человека отказался удовлетворить запрос Украины, в котором Киев просил принять обеспечительные меры против России из-за захвата украинских кораблей в Керченском проливе.

Соответствующее заявление размещено на сайте российского ведомства.

7 января Украина обратилась в ЕСПЧ с подробным заявлением против России о нарушении прав украинских моряков. Новая жалоба детализировала обвинения против РФ по делу, открытому Судом в конце прошлого года, после атаки РФ на военные корабли Украины в ноябре 2018 года.

В Минюсте Украины заверили "Европейскую правду", что информация от РФ об отказе является манипулятивной, и пообещали в ближайшее время подробно представить свою точку зрения.

Речь идет о запросе Украины на применение со стороны ЕСПЧ срочные меры еще до рассмотрения дела по существу.

Сразу после инцидента Киев уже просил ЕСПЧ принять немедленное решение об освобождении незаконно захваченных украинских граждан, но должен был обосновать свои претензии в адрес РФ.

В документах говорилось, что Россия нарушает статьи 2, 3, 5, 6 и 38 Европейской конвенции о правах человека. Упомянутые статьи конвенции по правам человека касаются, в частности, права на жизнь, запрета пыток, права на свободу и личную неприкосновенность, права на справедливый суд.

Украина обвиняла РФ в нарушении права на жизнь, поскольку действия кораблей российского флота угрожали жизни украинских моряков, ведь обстрел велся из летального оружия.

В Минюсте Украины заверили "Европейскую правду", что информация от РФ об отказе является манипулятивной, и подробно представили свою точку зрения.