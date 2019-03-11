Латвия построила на границе с РФ 93-километровый забор

Латвийские власти завершили строительство 93-километрового забора из колючей проволокой на границе с Россией.

Об этом сообщает местное издание Delfi.

По информации издания, строительные работы по возведению забора завершились, однако пока остается открытым вопрос, не потребуется ли строительство дополнительных заграждений.

Согласно договору 2015 года, всего планируется укрепить и модернизировать 282,6 км латвийско-российской границы.

В строительный проект было включено возведение специальных деревянных мостиков, патрульных троп, контрольных полос и вышеупомянутого забора высотой 2,7 метра из колючей проволоки.

Общие затраты на строительство составят 21 млн евро.

Поскольку при анализе безопасности на границе выяснилось, что на участках, где уже установлен новый забор, существенно снизилось количество нарушений, было принято решение о строительстве еще 100 аналогичных заграждений.

На это дополнительно потребуется еще 5,6 млн евро, однако из госказны эти средства пока не выделены.