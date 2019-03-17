Полмиллиона венгров требуют у Орбана присоединения к Европейской прокуратуре

Венгерский оппозиционный депутат Акош Гадгазы из партии "Политика может быть другой" собрал более 470 тысяч подписей под петицией, которая оказывает давление на премьер-министра Виктора Орбана, чтобы он присоединился к новому органу ЕС - Европейской прокуратуре.

Об этом сообщает Associated Press.

Европейская прокуратура - новое агентство, которое начнет антикоррупционные расследования по использованию фондов ЕС с 2020 года.

Гадгазы в сентябре подал петицию с целью собрать 1 миллион подписей. Он и другие критики правительства давно утверждают, что главный прокурор Венгрии Петер Полт не расследовал немало случаев возможной коррупции, причем некоторые касались семьи Орбана.

До сих пор Венгрия отказывалась присоединяться к Европейской прокуратуре, выражая беспокойство из-за проблемы национального суверенитета и качества работы органа.

ЕС выделил Венгрии 250 миллиардов евро на бюджетный период 2014-2020 годов. Критики говорят, что эти средства часто тратятся на проекты по завышенным ценам или ненужные проекты, которые заполняют карманы союзников Орбана.

Несмотря на конфликты Орбана с Брюсселем, Венгрия была одной из самых успешных стран ЕС в плане получения финансовой поддержки от блока.