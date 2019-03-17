В Эстонии штаб-квартиру партии, которая формирует коалицию с националистами, обрисовали свастиками

В Таллине главный штаб Центристской партии, которая ведет переговоры о коалиции с националистической и евроскептической партией EKRE, обрисовали свастиками и нецензурными словами.

Об этом сообщает издание Postimees.

Под логотипом Центристской партии на окнах баллончиком зеленого цвета кто-то нарисовал свастику и написал нецензурное слово. На данный момент большая часть надписей уже стерта.

"Речь идет о наглом вандализме, мы несомненно обратимся в полицию", - прокомментировал инцидент изданию пресс-секретарь Центристской партии Андре Ханимяги. Он выразил надежду, что виновник будет найден и наказан.

Центристская партия вызвала противоречивую реакцию в Эстонии тем, что после парламентских выборов приступила к переговорам с EKRE.

Из-за решения начать коалиционные переговоры с популистской EKRE член правления Центристской партии Раймонд Кальюлайд подал заявление о выходе из руководящего органа политической силы.

В Европарламенте призвали центристов не формировать национальное правительство с "фашистскими" депутатами.

Центристы решили формировать правительство с EKRE после того, как отказались от коалиционных переговоров с Партией реформ, которая заняла первое место на парламентских выборах.

По результатам недавних выборов Партия реформ получила 34 мандата, центристы – 26, национал-консерваторы EKRE - 19 "Отечество" - 12 и социал-демократы - 10.

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