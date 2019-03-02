Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

Турция: соглашение о ЗСТ с Украиной, возможно, будет подписано в ближайшее время

Вебер заявил, что рассматривает Макрона как союзника

Скандал вокруг мяса: в конфликт Чехии и Польши вмешался ЕС

Годовщина конфликта на Днестре: Россия устроила обучение со стрельбами






Отток российского капитала из банков Кипра продолжает расти

Суббота, 2 марта 2019, 14:32

Согласно данным Центрального банка Кипра, отток российского капитала из кипрской банковской системы продолжает расти.

Об этом пишет Euractiv.

По данным банка, наблюдается устойчивое сокращение депозитов из России. По сравнению с двумя годами назад, снижение достигло 2,44 млрд евро. Местные СМИ сообщают, что эта тенденция, вероятно, связана с международными усилиями по борьбе с отмыванием денег в ЕС.

Напомним, Кипр ужесточил правила своей прибыльной программы "золотых паспортов", которая предоставляет документы состоятельным иностранным инвесторам. Кипр предоставил паспорта 1864 иностранным инвесторам с 2013 года. Программа составляла 1,2% валового внутреннего продукта Кипра за последние три года.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Кипр
Читайте также
Кипр утвердил фонд будущих доходов от нового газового месторождения
Кипр: основания для возобновления мирных переговоров не готовы
Мальта, Кипр и Хорватия лидируют в ЕС по доле иностранных туристов
США снимают оружейное эмбарго с Кипра, Москва говорит об "антироссийских планах"