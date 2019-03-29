В Словакии прокурор ушел в отставку из-за контактов с подозреваемым в убийстве журналиста

Заместитель генерального прокурора Словакии Питер Суфлярский подал в отставку из-за информации о его контактах с главным подозреваемым в убийстве журналиста Яна Куцяка.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Генеральный прокурор Ярослав Чизнар заявил, что его заместитель согласился подать в отставку после того, как признал обмен сотнями текстовых сообщений с человеком, обвиняемым в убийстве Куцяка, до его ареста.

Содержание некоторых сообщений, в которых Суфлярский обсуждает политику с обвиняемым бизнесменом Марианом Кочнером, попали в СМИ.

Суфлярский заявил, что это общение было ошибкой, но отрицал, что сотрудничал с подозреваемым.

Кочнер, который фигурировал в некоторых статьях Куцяак, был обвинен ранее в этом месяце в заказе убийства журналиста. Он отрицает свою вину.

Еще один заместитель генерального прокурора был уволен в январе из-за онлайн-контактов со вторым подозреваемым в убийстве.

Ранее трое подозреваемых в убийстве заявляли, что их наняла коллега Кочнера.

Убийство вызвало большие протесты в Словакии, после чего премьер-министр Роберт Фицо, министр внутренних дел Роберт Калиняк и глава полиции Тибор Гаспар были вынуждены подать в отставку. На них возложили ответственность за то, что они не расследовали деятельность Кочнера, хотя его подозревали в нескольких преступлениях, в частности экономических.

Напомним, в субботу в Словакии состоятся президентские выборы.

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