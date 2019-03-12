Не стратегический партнер: Европарламент одобрил отчет о будущих отношениях ЕС с РФ

Европарламент во вторник поддержал отчет о будущих отношениях ЕС с Россией.

Об этом в своем Twitter сообщил брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Джозвяк.

Члены Европарламента предлагают, чтобы ЕС пересмотрел действующее Соглашение о партнерстве и сотрудничестве (СПС) и ограничил сотрудничество с Россией в сферах общего интереса, таких как борьба с терроризмом и изменением климата.

"ЕП проголосовал за отчет о том, что Россия не может считаться "стратегическим партнером", - написал он.

Поправка, поддержанная "Зелеными", социал-демократами и Альянсом либералов и демократов для Европы, призывавшая к восстановлению работы Комитета парламентского сотрудничества ЕС-Россия, прекращенной с момента аннексии Крыма, провалилась.

Более тесные отношения были бы возможными лишь тогда, когда Россия полностью выполнит Минские соглашения для прекращения войны на востоке Украины и начнет уважать международное право, говорится в докладе.

В декабре евродепутатка от Латвии Сандра Калниете внесла на рассмотрение комитета по иностранным делам проект резолюции об отношениях с РФ. В тексте содержится призыв к принятию общего для ЕС аналога "закона Магнитского", а также упомянуто об озабоченности по поводу проекта "Северный поток-2".