Пожарные спасли Нотр-Дам за полчаса до возможного разрушения

Собор Парижской Богоматери был в 30 минутах от разрушения, но благодаря действиям 20 пожарных удалось помешать огню разрушить колокольни собора.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет издание The Times.

Младший министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес сказал, что группа пожарных успела потушить огонь, который мог начать цепь событий, что привели бы к разрушению здания.

Огонь распространялся по деревянным перекрытиям в сторону двух башен с колоколами. Пожарные боялись, что если колокольни, которые также имеют деревянный каркас, упадут, то они полностью разрушат башни, что привело бы к разрушению собора. Самый тяжелый из десяти колоколов весит 13 тонн.

Вчера вечером выяснилось, что сигнал тревоги в 18:20 в понедельник был отклонен как ошибочный после того, как не было обнаружено никаких признаков пожара. Сообщалось, что из-за сбоя в работе компьютера пожарные отправились не в ту часть здания.

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Только когда через 33 минуты прозвучала вторая тревога, к собору были вызваны аварийные службы. Пламя смогли взять под контроль в 3:30 утра.

Напомним, причиной пожара в Соборе Парижской Богоматери могло стать короткое замыкание в той части здания, которая находилась на реконструкции.

Во вторник французским пожарным удалось полностью ликвидировать пожар в Соборе Парижской Богоматери, который начался в понедельник вечером.

Пожарные смогли сохранить 850-летнюю основную каменную конструкцию готического здания, включая две башни, но шпиль и крыша полностью сгорели и обрушились.

Из собора удалось спасти часть святынь, в том числе терновый венец Иисуса Христа и тунику святого Людовика.

На восстановление Собора Парижской Богоматери в течение 24 часов после пожара различные доноры пообещали пожертвовать более 700 млн евро.

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