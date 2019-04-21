Теракты в церквях и гостиницах Шри-Ланки: 156 погибших, из них - 35 иностранцев

Количество украинских избирателей, зарегистрировавшихся для голосования на выборах президента Украины на территории Турции, возросло на 43% по сравнению с первым туром.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил посол Украины в Турции Андрей Сибига.

"Зарубежные избирательные участки в Турции начали работу в штатном режиме. Количество зарегистрированных избирателей выросло на 43% по сравнению с первым туром выборов. Дипмиссии в Анкаре, Стамбуле и Анталии осуществляют все необходимые меры с целью обеспечения надлежащего избирательного процесса , - написал посол в Twitter.

Отметим, что в других странах украинцы также активно голосуют, утром наблюдались очереди на избирательных участках в Чехии и Польше.

Всего в заграничном избирательном округе ЦИК сформировали 101 участковую комиссию. Украинцы голосуют в 72 странах мира.

В субботу в 23:00 по киевскому времени, начал работу избирательный участок #900001, расположенный в посольстве Украины в Австралии.

Выборы президента завершатся после закрытия последнего участка в Сан-Франциско. Голосование там продлится до 6 утра по Киеву 22 апреля.