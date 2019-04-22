Послы G7 сделали заявление о результатах выборов в Украине
Послы стран Большой семерки поздравили новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского.
Об этом сообщает "Европейская правда".
"Послы стран Большой семерки приветствуют новоизбранного президента Владимира Зеленского. Желаем ему удачи и надеемся на тесное сотрудничество с ним и его администрацией", - сказали дипломаты в заявлении, размещенном в Twitter.
"Мы высоко оценили работу Центральной избирательной комиссии и правоохранительных органов за создание правовых и безопасных условий, что позволило украинским гражданам в полной мере реализовать свои демократические права в рамках честного избирательного процесса", - отметили в G7.
Послы стран Большой семерки также "признают прогресс, достигнутый за время президентства Петра Порошенко".
"Мы подтверждаем свое обязательство поддерживать избранный Украиной путь и дальнейшее проведение реформ", - говорится в заявлении.
Заява послів G7 pic.twitter.com/S28r1v98h3— G7AmbReformUA (@G7AmbReformUA) 22 квітня 2019 р.
Ранее канцлер Германии Ангела Меркель, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, президент Грузии Саломе Зурабишвили поздравили Зеленского, пообещав Украине дальнейшую поддержку.
В воскресенье после объявления результатов экзит-пола Владимиру Зеленскому позвонил президент США Дональд Трамп.
Владимир Зеленский пообщался также с президентом Франции Эммануэлем Макроном. А первым стал его телефонный разговор с польским президентом Анджеем Дудой.
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