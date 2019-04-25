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Рада в первом чтении приняла закон, необходимый для "промышленного безвиза" с ЕС

Четверг, 25 апреля 2019, 12:56

Верховная рада в четверг приняла за основу в первом чтении законопроект, принятие которого является условием ЕС для начала официальной процедуры оценки готовности Украины к заключению Соглашения об оценке соответствия и приемлемости промышленной продукции (АСАА).

Об этом сообщает "Европейская правда".

За принятие законопроекта "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно имплементации актов законодательства ЕС в сфере технического регулирования" проголосовал 261 депутат.

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После этого нардепы сделали попытку принять законопроект во втором чтении, но им не хватило голосов.

Как указано в пояснительной записке к законопроекту, его главной целью является надлежащее применение законодательных актов, регулирующих вопросы разработки, принятия и применения технических регламентов и предусмотренных ими процедур оценки соответствия.

Кроме того, цель закона – адаптация национального законодательства в части технических регламентов и оценки соответствия законодательству Европейского Союза и избежание дополнительного или лишнего регуляторного бремени на хозяйствующие субъекты.

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Соглашение АСАА - это признание эквивалентности системы технического регулирования и оценки соответствия европейской, что позволило бы производителям промышленной продукции получать необходимые сертификаты в Украине, а не ехать в ЕС в поисках официального представителя (резидента ЕС), который может держать этот сертификат.

По оценкам экспертов, потенциально это соглашение может охватить до пятой части украинского экспорта в ЕС, прежде всего продукцию машиностроения.

ЕС дал Украине сигнал, что готов перейти к процедуре присоединения к АСАА, только недавно, но среди условий было принятие двух законопроектов, одним из которых был проваленный в феврале документ.

Подробнее о провале законопроекта и соглашении АСАА читайте в статье "Промышленный безвиз" не ко времени: почему Рада провалила присоединение Украины к соглашению ACAA".

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