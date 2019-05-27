МИД требует от России назвать дату и место освобождения моряков

Министерство иностранных дел Украины направило в МИД РФ ноту с вопросом, когда и где будут возвращены украинские моряки и корабли, захваченные в результате нападения в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", об этом в эфире Радио НВ заявила заместитель главы МИД Украины Елена Зеркаль.

"Мы уже подготовили дипломатическую ноту в РФ. Сегодня она пойдет в российский МИД. В ноте мы спрашиваем каким образом мы можем забрать наши корабли, когда и где, как наши консулы могут забрать наших ребят из Лефортово", - сказала Зеркаль.

"Завтра мы обращаемся ко всем министрам иностранных дел, готовим письма, с тем чтобы они все обратились к РФ с тем, что она обязана выполнить решение Трибунала - отпустить моряков и суда", - добавила замминистра.

По словам Зеркаль, обращение будет к главам МИД всего мира, не только Европы.

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25 мая Трибунал ООН в Гамбурге, созданный в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву, обязал Россию немедленно освободить украинских моряков и позволить им возвращение в Украину.

Также суд требует от России освободить три задержанные украинские корабли: "Никополь", "Бердянск" и "Яни Капу".

МИД РФ уже выступил с заявлением, утверждая, что трибунал ООН не имел права решать судьбу пленных моряков.

Подробнее о вынесенном решении читайте в статье: "5 ответов о проигрыше России в трибунале ООН".