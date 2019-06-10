В Минюсте говорят, что указ Зеленского в отношении судей ЕСПЧ лучше предыдущего

Указ президента Владимира Зеленского о проведении конкурса по отбору кандидатов для избрания судьей Европейского суда по правам человека от Украины устанавливает более прозрачную процедуру отбора, чем предыдущий от 4 апреля 2019 года.

Об этом заявил заместитель министра юстиции - уполномоченный по делам ЕСПЧ Иван Лищина, сообщает "Европейская правда".

"Должен признать, что этот указ об объявлении конкурса на судью ЕСПЧ гораздо четче и устанавливает более прозрачную и соответствующую требованиям Конвенции и предписаниям КМСЕ и ПАСЕ процедуру чем предыдущий от 4 апреля 2019 г." - написал Лещина на своей странице в Facebook.

Напомним, президент Владимир Зеленский подписал указ о проведении конкурса по отбору кандидатов для избрания судьей Европейского суда по правам человека от Украины.

Зеленский также образовал комиссию для проведения конкурса и утвердил ее персональный состав, комиссия будет состоять из 5 экспертов-юристов.

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Этим же указом он ликвидировал конкурсную комиссию, образованную в начале апреля бывшим президентом Петром Порошенко.

В ЕСПЧ работают 47 судей - по одному от каждого члена Совета Европы. В апреле 2019-го истек срок полномочий судьи от Украины в Страсбурге Анны Юдковской. Ее полномочия продолжаются автоматически до избрания следующего судьи.

По правилам Совета Европы Украина должна подать в Страсбург три кандидатуры, из которых ПАСЕ выбирает того, кто станет судьей.

Следует отметить, что крайний срок для представления списка кандидатов на должность судьи ЕСПЧ Киев сорвал еще в прошлом году.

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