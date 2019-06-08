Смена власти в Молдове: КС признал незаконными еще не принятые решения нового парламента

Молдавские депутаты на экстренном заседании парламента 8 июня избрали руководство парламента, но Конституционный суд страны безотлагательно признал избрание неконституционным.

Об этом передает "Европейская правда" со ссылкой на Newsmaker.

КС признал неконституционным избрание Зинаиды Гречаной и еще не принятых парламентом законов и постановлений, говорится в сообщении.

Пророссийская Партия социалистов Молдовы (ПСРМ) и проевропейский блок ACUM в субботу подписали соглашение о коалиции, начали формировать руководство парламента и намерены утвердить оговоренный состав правительства.

Еще до этого Конституционный суд опубликовал решение, в котором сказано, что любой акт, принятый сегодня в парламенте, будет недействительным, ведь срок формирования рабочих органов парламента закончился 7 июня.

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Представитель блока ACUM Андрей Нэстасе, избранный в юридический комитет, предложил до утверждения состава правительства рассмотреть декларацию о признании Молдовы захваченным государством, которую и приняли депутаты.

В ней говорится об аннулировании смешанной избирательной системе и вотуме недоверия Конституционному суду.

В ней также содержится требование отправить в отставку главу Службы информации и безопасности и главу Национального центра по борьбе с коррупцией.

Нэстасе также предложил обратиться в ЕСПЧ в связи с тем, что КС Молдовы принимает противоречащие законодательству решения.