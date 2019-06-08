Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

Проевропейская Майя Санду избрана премьер-министром Молдовы

Польша и Литва: 2025-2027 годы - "окно" для вступления Украины в ЕС

Молдова: проевропейский блок и "друзья Путина" создают коалицию

Посол Украины жестко раскритиковал "российское" заявление главы Саксонии






Смена власти в Молдове: КС признал незаконными еще не принятые решения нового парламента

Суббота, 8 июня 2019, 17:33

Молдавские депутаты на экстренном заседании парламента 8 июня избрали руководство парламента, но Конституционный суд страны безотлагательно признал избрание неконституционным.

Об этом передает "Европейская правда" со ссылкой на Newsmaker.

КС признал неконституционным избрание Зинаиды Гречаной и еще не принятых парламентом законов и постановлений, говорится в сообщении.

Пророссийская Партия социалистов Молдовы (ПСРМ) и проевропейский блок ACUM в субботу подписали соглашение о коалиции, начали формировать руководство парламента и намерены утвердить оговоренный состав правительства.

Еще до этого Конституционный суд опубликовал решение, в котором сказано, что любой акт, принятый сегодня в парламенте, будет недействительным, ведь срок формирования рабочих органов парламента закончился 7 июня.

Читайте также
Стали известны условия коалиции пророссийской и проевропейской партий Молдовы

Представитель блока ACUM Андрей Нэстасе, избранный в юридический комитет, предложил до утверждения состава правительства рассмотреть декларацию о признании Молдовы захваченным государством, которую и приняли депутаты.

В ней говорится об аннулировании смешанной избирательной системе и вотуме недоверия Конституционному суду. 

В ней также содержится требование отправить в отставку главу Службы информации и безопасности и главу Национального центра по борьбе с коррупцией.

Нэстасе также предложил обратиться в ЕСПЧ в связи с тем, что КС Молдовы принимает противоречащие законодательству решения.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Молдова
powered by lun.ua