Италия: фигурант дела о деньгах РФ для партии власти отказался давать показания

Президент ассоциации Ломбардия-Россия, помощник вице-премьера Италии Джанлука Савойни, подозреваемый в коррупции по делу о возможном финансировании Россией партии власти "Лига", отказался отвечать на вопросы следствия.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет ANSA со ссылкой на источники в прокуратуре Милана.

Прокуроры Милана в понедельник днем ​​вызвали на допрос члена "Лиги", который встретился вместе с двумя другими итальянцами и тремя россиянами в одном из московских отелей, чтобы якобы обсудить тайное финансирование для партии в около $ 65 миллионов.

Савойни пришел в прокуратуру, но воспользовался правом не отвечать на вопросы, отказавшись давать показания.

На прошлой неделе американское издание Buzzfeed сообщило, что получило аудиозапись московской встречи и опубликовало стенограмму, в которой Савойни пытается договориться с россиянами.

Вице-премьер, глава МВД и лидер "Лиги" Маттео Сальвини отрицает, что его партия получила любые деньги из Москвы. Заместитель премьер-министра и лидер движения "5 звезд" Луиджи ди Майо потребовал создать парламентский следственный комитет, чтобы изучить вопрос финансирования "всех партий". Но Сальвини спросил, должны ли отныне все частные "ужины обсуждаться в парламенте".

Алессандро ди Баттиста, бывший №2 правительственного партнера "Лиги", движения "5 звезд", сказал, что Сальвини врет, а его защита - "смешная".

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте считает, что Сальвини должен доложить парламенту о деле. Конте уверяет, что его правительству не грозит распад в результате скандала.