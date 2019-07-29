Румыния вводит голосование почтой для граждан в диаспоре
Президент Румынии Клаус Йоханнис подписал закон о введении предварительного голосования и голосования по почте для граждан за рубежом.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Radio România Internaţional.
Закон дает право гражданам Румынии за рубежом голосовать в течение трех дней перед днем выборов либо лично, либо по почте.
Закон также дает возможность в день выборов продолжить голосование до 24:00 для избирателей, находящихся на участках или в очереди к ним.
Для того чтобы голосовать по почте, избиратели за рубежом должны быть включены в постоянные избирательные списки с помощью онлайн-анкеты.
Это позволит избежать ситуации, сложившейся на выборах в Европарламент 26 мая, когда многие граждане за границей не смогли проголосовать за больших очередей.
Более пяти с половиной миллионов румын в последние годы покинули страну. Вместе с теми, кто проживает в исторических общинах, количество румын, проживающих за рубежом, приближается к десяти миллионам. В Румынии живет почти 20 млн человек.