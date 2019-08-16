Грузия: оккупанты установили на линии разграничения железный забор с колючей проволокой

Российские военные 15 августа провели монтаж железного забора с колючей проволокой на линии разграничения между селом Гугутианткари в Горийском муниципалитете и оккупированным селом Дисеви.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", пишет "Грузия Online".

Сразу после начала незаконных работ Министерство иностранных дел Грузии задействовало все рычаги и с появлением оккупационных сил в Гугутианткари обратилось к международному сообществу, заявил заместитель министра иностранных дел Грузии Владимир Константиниди.

"Состоялась коммуникация с сопредседателями Женевских международных дискуссий и руководителем миссии наблюдателей ЕС, 8 августа грузинская сторона подняла вопрос на заседании Совета Безопасности ООН, на котором страны-члены совета осудили незаконный процесс бордеризации на оккупационной линии и его тяжелые последствия для местного населения", - сказал он.

В тот же день Государственный департамент США сделал резкое заявление и осудил действия оккупационных сил, были также призывы со стороны и других стран-партнеров, отметил представитель МИД.

"Вчера министерство снова сделало официальное заявление и провело встречу с дипломатическим корпусом. Зарубежным партнерам предоставили подробную информацию о незаконных процессах, происходящих на местах. Мы продолжаем интенсивно работать с международными партнерами: мы находимся в постоянном контакте с сопредседателями Женевских переговоров, активно работаем с миссией наблюдателей ЕС", - говорит Константиниди.

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"У нас есть регулярная коммуникация с зарубежными партнерами и с аккредитованным в Тбилиси дипломатическим корпусом, посольствам Грузии поручена мобилизация международных усилий. Международные партнеры продолжают активное сотрудничество с нами и соответствующее реагирование", - добавил он.

7 августа люди в военной форме начали натягивать колючую проволоку со стороны самопровозглашенной Южной Осетии. Ранее здесь были простые проволочные заграждения. Новый забор отделил от контролируемой тбилисской властью территории несколько домов, в которых сейчас никто не живет. Однако на этих территориях есть сельскохозяйственные земли, потеряв которые, население лишится урожая.