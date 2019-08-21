Забастовка Ryanair в Португалии началась, в Ирландии - заблокировал суд

Верховный суд Ирландии заблокировал запланированную забастовку ирландских пилотов Ryanair 22-23 августа.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Отдельно началась пятидневная забастовка экипажей Ryanair в Португалии, но помехи для пассажиров оказались минимальными, пока не было отмененных рейсов или существенных задержек.

Позже в среду суд в Великобритании должен решить, могут ли британские пилоты Ryanair провести плановую забастовку в четверг - в тот же день, когда она была запланирована в Ирландии.

Компания приветствовала решение суда Ирландии, заявив, что все рейсы, запланированные на вылет 22 и 23 августа из аэропортов Ирландии, будут работать нормально.

Ryanair заявила во вторник, что на небольшое количество рейсов из ее португальских баз может повлиять незначительное изменение расписания из-за пятидневной забастовки.

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В союзе пилотов SNPVAC говорят, что в это время 70-80% членов экипажей бастуют, хотя в аэропортах Лиссабона, Порту и Фару не было больших задержек или отмен.

Руководство Ryanair отмечает, что со времени прошлогодних забастовок был достигнут значительный прогресс, когда коллективные трудовые соглашения были заключены с рядом пилотных союзов по всей Европе.

Однако SNPVAC заявил, что Ryanair отказалась выполнять протокол, подписанный в ноябре прошлого года, который, по его словам, касался отпускных, 22 дней ежегодного отпуска и полного соблюдения португальского семейного законодательства.

Бельгийские профсоюзы сказали своим членам во вторник не выполнять запрос Ryanair на выполнение рейсов, пострадавших от португальских действий.

Испанский профсоюз STICPLA также направил письмо своим членам, указывая, что они не обязаны "отвечать на звонки компаний", если они находятся на отдыхе, в выходные дни или в отпуске.

Профсоюзы, представляющие испанские экипажи, заявили, что их планы на 10 дней забастовок в следующем месяце остаются в силе.