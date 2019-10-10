Турция говорит, что при наступлении в Сирии убито 109 боевиков

Турецкие силы убили более 100 боевиков во время штурма курдских отрядов на северо-востоке Сирии, заявил президент Турции в четверг, когда продолжаются мощные обстрелы и воздушные удары в регионе.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

По словам высокопоставленного турецкого представителя службы безопасности, вооруженные силы нанесли удары по складам оружия и боеприпасов, боевым позициям и позициях снайперов, туннелям и военным базам.

"В это время операция продолжается с привлечением всех наших подразделений. В настоящее время убито 109 террористов", - сказал президент Реджеп Тайип Эрдоган в речи перед членами своей партии в Анкаре.

С начала операции тысячи людей бежали из города Рас-эль-Айн в провинцию Хасака. Вследствие турецких авиаударов погибли по меньшей мере пять мирных жителей, трое бойцов SDF и десятки мирных жителей получили ранения, говорят в SDF.

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В течение суток авиация и артиллерия нанесли удары по 181 объекту курдских отрядов в приграничных районах Сирии. Турецкие войска продолжают продвигаться в районы к востоку от реки Евфрат на севере Сирии.

Операция направлена ​​против "Демократических сил Сирии" (SDF), в которых преобладают курдские отряды, контролирующие этот регион страны. Анкара считает большинство курдских подразделений террористическими.

Турция имеет 911-километровую границу с Сирией и давно заявляет об угрозе со стороны террористов к востоку от Евфрата и образовании там "террористического коридора".

Турция планирует переселить 2 миллиона сирийцев в безопасную зону, расположенную в 30 км на территории Сирии, простирающуюся от реки Евфрат до иракской границы, включая город Манбидж.

Напомним, Европейский Союз призвал Турцию прекратить одностороннюю военную операцию на северо-востоке Сирии.