Туск о режиме тишины в Сирии: это не перемирие, а требование капитуляции

Президент Евросовета Дональд Туск заявил, что объявленное пятидневное прекращение огня турецкими войсками на севере Сирии – ни что иное, как требование капитуляции курдов, и подчеркнул, что ЕС требует полной остановки военных действий Турции.

Как сообщает "Европейская правда", об этом на пресс-конференции в Брюсселе по итогам саммита лидеров ЕС заявил глава Евросовета Дональд Туск.

"Так называемое перемирие - это не то, чего мы ожидали. По факту это не прекращение огня, а требование капитуляции курдов", - сказал он.

Туск отметил, что Евросоюз должен проявить твердую позицию и требует полной остановки военных действий Турции.

"Мы подготовили наш призыв (к Турции) полностью остановить ее военные действия, отвести силы и уважать международное и гуманитарное право", - добавил он.

Накануне Соединенные Штаты и Турция договорились о прекращении огня в Сирии. Турецкая сторона приостановит операцию "Источник мира" на 120 часов, чтобы позволить курдским силам выйти из пострадавших районов в безопасную зону.

Лидеры Европейского Союза на саммите в Брюсселе осудили односторонние военные действия Турции против курдов в Сирии и призвали Анкару вывести свои войска.

Несмотря на соглашение Турции и США, у сирийского города Рас-эль-Айн на северо-востоке страны произошли обстрелы.