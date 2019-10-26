Историк Грицак: аргументы МИД Германии о Голодоморе не имеют смысла

Сопредседатель Немецко-украинской исторической комиссии Ярослав Грицак считает аргументы Министерства иностранных дел Германии о невозможности признания Голодомора геноцидом бессмысленными.

Как пишет "Европейская правда", об этом он сказал в комментарии Украинской службе Deutsche Welle, реагируя на дискуссию, которая проходит в Германии по Голодомору.

Как известно, комитет немецкого Бундестага провел заседание по петиции о признании Голодомора геноцидом украинцев, которая в конце мая получила необходимый минимум в 50 тысяч голосов для рассмотрения ее парламентом.

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Грицак говорит, что петиции о Голодоморе, которую обсуждал петиционной комитет Бундестага, "не хватало документов, которые могли бы дать более точное правовое определение геноцида", а аргументы МИД Германии он называет "такими, что не имеют никакого смысла".

"Понятие геноцида, которое было принято ООН, искусственно сужено, по сути, кастрированное. То есть украинская сторона должна была проработать правовую сторону", - говорит Грицак и напоминает, что определение преступлений геноцида в Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него, принятой ООН 1948 года, были значительно сужены под давлением СССР. В частности, из конвенции тогда исчезли все упоминания о политических аспектах.

МИД Германии выступает против того, чтобы немецкий Бундестаг признавал Голодомор геноцидом. В частности, МИД хочет, чтобы петицию было отклонено с обоснованием, что понятие геноцид не было определено до 1951 года.

Грицак также подтвердил, что в комиссии расходятся мнения относительно применения понятия геноцид у Голодомору, который все ее члены единодушно признают спланированным преступлением против человечности.

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"Дело в том, что надо доказать умысел - что Сталин хотел уничтожить именно украинцев. Такое намерение доказать невозможно, так как пока не нашли документов. Мы можем найти очень много документов или фактов, или воспоминаний, которые дают косвенное доказательство, но не дают прямого доказательства", - объясняет Грицак.

Грицак также отреагировал на критику украинского посла в Германии Андрея Мельника, который утверждает, что комиссия делала недостаточно, чтобы влиять на немецкую общественность по этому вопросу, и призвал к переформатированию комиссии.

"Мы не государственный институт, мы - добровольное объединение историков, украинских и немецких, которые решили показать свою солидарность с Украиной во время российской агрессии 2014 года, выступив с этой инициативой. И мы не берем ни копейки от украинского государства", - заметил историк Ярослав Грицак.

О позиции посла читайте в его колонке: "Молчание бывает преступным: почему историк Грицак должен уйти с украинско-немецкой комиссии".