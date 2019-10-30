Болгария отказала в визе военному атташе РФ после скандала с дипломатом-шпионом

Болгария заявила в среду, что отказала в визе новому военному атташе российского посольства в Софии, через день после высылки другого российского дипломата, обвиненного в шпионаже.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Министерство иностранных дел Болгарии заявило, что приняло решение об отказе в выдаче визы для нового атташе, который все еще находится в России, из-за "негативного мнения" одного из органов, участвующих в согласовании долгосрочных виз для дипломатов.

Министерство не предоставило дополнительных подробностей о причинах отказа, но уточнило, что решение не означает объявления российского чиновника персоной нон грата.

Москву проинформировали о принятом решении.

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Другой российский дипломат, которому дали 24 часа, чтобы покинуть страну, уехал из Болгарии со своей семьей во вторник. Болгария заявила, что делает необычный шаг по его высылке после того, как Москва не выполнила просьбу о его отзыве.

Болгарские прокуроры ранее заявили, что высланный дипломат с сентября прошлого года проводил конспиративные встречи с болгарами, в том числе с высокопоставленным чиновником, имеющим допуск к секретной информации от Европейского Союза и НАТО.

София не присоединилась к НАТО и ЕС в высылке российских дипломатов после атаки с применением нервнопаралитического вещества в Англии в прошлом году.