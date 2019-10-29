Фон дер Ляйен утвердила кандидатуры еврокомиссаров от Франции и Венгрии

Избранный президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен официально выдвинула на должность еврокомиссаров кандидата от Франции Тьерри Бретона и Венгрии Оливера Вергели.

Как сообщает "Европейская правда", об этом сказала пресс-секретарь Еврокомиссии Мина Андреева на брифинге в Брюсселе.

Фон дер Ляйен в понедельник провела собеседования с новыми французскими и венгерскими кандидатами и направила письмо в Совет ЕС, в котором официально сообщила о выдвижении кандидатур.

Теперь оба кандидата должны пройти процедуру подтверждения в Европейском парламенте, которая включает проверку их финансовых дел Комитетом по правовым вопросам и по крайней мере одно слушание в профильном комитете.

Представитель Еврокомиссии отметила, что Бретон "сделал далеко идущие предложения, чтобы избежать возможных конфликтов интересов". Бретон сейчас занимает должность генерального директора технологической компании Atos, в которой ему принадлежат акции на сумму около 34 миллионов евро.

Венгрия, Румыния и Франция вынуждены были повторно представить кандидатов в Еврокомиссии после того, как Европарламент отклонил первые кандидатуры, тем самым отложив начало работы комиссии фон дер Ляйен, которая должна была вступить в должность 1 ноября.

Румыния пока не подала новую кандидатуру, поскольку там недавно произошла смена правительства, а утвердить кандидатуру должен новый Кабмин.