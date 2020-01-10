США и Украина предварительно согласовали новую дату визита Помпео в Киев – ОПУ

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора с госсекретарем США Майком Помпео согласовал дальнейший график двусторонних контактов между Киевом и Вашингтоном на высшем уровне, прежде всего визит Помпео в Украину в конце января, который был перенесен с 3 января.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу Офиса президента Украины.

Зеленский проинформировал собеседника о ходе расследования катастрофы украинского самолета в Тегеране, а Помпео выразил соболезнования от имени американского народа в связи с трагедией, поддержку и готовность содействовать в проведении беспристрастного расследования.

"Благодарны за ценную поддержку США в расследовании причин катастрофы. Я встретился с временным поверенным в делах США Кристиной Квин и получил важную информацию, которая может помочь в расследовании", - сказал Зеленский.

Стороны также обсудили текущее развитие ситуации на Ближнем Востоке и перспективы ее нормализации.

Напомним, 31 декабря произошла попытка нападения на посольство США в Ираке.

В результате нападения на посольство в Багдаде Пентагон решил направить сотни дополнительных военных на Ближний Восток, а американский госсекретарь Майк Помпео отложил поездку в Украину и другие страны Европы и Центральной Азии.

10 января Помпео заявил, что пока не может исключить версию, что причиной катастрофы самолета МАУ в Иране стал механический сбой.