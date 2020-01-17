Пристайко рассказал, как пять стран будут контролировать расследование катастрофы МАУ

Главы МИД пяти стран, чьи граждане погибли в авиакатастрофе МАУ, договорились о создании формальной группы, которая будет следить за надлежащим расследованием сбивания украинского самолета в Иране.

Как сообщает корреспондент "Европейской правды", об этом в пятницу с трибуны Верховной рады в рамках часа вопросов к правительству заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко.

Пристайко докладывал депутатам после возвращения со встречи министров иностранных дел Украины, Канады, Великобритании, Швеции и Афганистана, чьи граждане погибли в авиакатастрофе украинского лайнера. Встреча состоялась накануне в Лондоне.

"Мы договорились создать формальную группу, которая будет помогать нашим органам по расследованию. Наш генеральный прокурор направил письма всем своим коллегам, которые вовлечены... для участия в работе группы специального расследования", - рассказал Пристайко.

Он подчеркнул, что министерская группа договорилась наблюдать за работой всех органов, ведущих расследование.

"К большому сожалению, по аналогии с MH17, мы знаем, что эта работа может идти годами. Именно для того, чтобы не потерять контроль за работой всех групп и органов, наша группа министерского уровня будет время от времени встречаться и анализировать работу, направлять ее в политически нужное нам русло", - пояснил Пристайко.

Глава МИД сообщил, что на встрече в Лондоне присутствовал глава МИД Нидерландов, который рассказал о ходе расследования катастрофы MH17 и опасности, которые лежат за ним.

"Механизм, который был привлечен между Австралией и Нидерландами (в рамках расследования MH17. - ЕП), Доказал свою эффективность. Мы сейчас будем использовать наработанную практику, которая есть", - сказал Пристайко.

Он добавил, что миссии пяти стран в ООН уже вошли в контакт и готовят предложения на международном уровне, каким образом "мы будем давить на Иран и требовать ответственности за то, что произошло".

Напомним, Канада, Украина, Великобритания, Швеция и Афганистан разработали рамки для сотрудничества с Ираном по расследованию катастрофы самолета МАУ и выделили пять ключевых элементов.