"Черные ящики" самолета, развалившегося в Стамбуле, отправили в Германию

"Черные ящики" с самолета компании Pegasus, который 5 февраля разломился на три части в аэропорту Стамбула, отправили на расшифровку в Германию.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Haber Turk.

В Германию также отправились несколько турецких экспертов и представители компании Boeing, самолет которой потерпел крушение.

Ожидается, что работа по расшифровке будет начата на следующей неделе, а предварительный отчет обнародуют в течение месяца. В нем, в частности, должны предоставить подробную информацию о погодных условиях и состоянии взлетной полосы.

Отчет о причинах аварии, включая детальный анализ обстоятельств катастрофы, может быть обнародован примерно через год.

Напомним, рейс PC2193 авиакомпании Pegasus Airlines 5 февраля из-за плохой погоды совершил жесткую посадку в стамбульском аэропорту Сабиха Гекчен, после чего выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и развалился на три части.

В результате аварии погибли три человека и 180 получили ранения.

Среди возможных причин авиакатастрофы рассматриваются неуверенные действия пилотов и авиадиспетчера, быстрая смена скорости ветра и изношенность взлетно-посадочной полосы.