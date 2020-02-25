Эрдоган: о саммите по Сирии 5 марта пока не договорились

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что еще нет полного согласия на проведение саммита с Россией, Францией и Германией относительно конфликта в сирийском Идлибе.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

На пресс-конференции в Анкаре перед отъездом в Азербайджан Эрдоган заявил, что российская делегация должна приехать в Турцию в среду, чтобы обсудить ситуацию в Идлибе.

Ранее он заявил, что саммит может состояться 5 марта. Сегодня Эрдоган отметил, что он может встретиться с российским президентом Владимиром Путиным в эту дату, если о саммите не договорятся.

Ангела Меркель и Эммануэль Макрон выражали все большую тревогу относительно ситуации в Идлибе, где эскалация боевых действий привела к перемещению 1 миллиона человек за последние недели на фоне воздушных бомбардировок сирийскими силами режима и их российскими союзниками.

Меркель и Макрон даже сделали паузу во время внеочередного саммита лидеров ЕС по бюджету на этой неделе для проведения телефонных звонков с Эрдоганом и президентом РФ Владимиром Путиным по ситуации в Сирии.

Напомним, 20 февраля турецкая армия начала военную операцию против режима сирийского президента Башара Асада в провинции Идлиб. Анкара является главным военным покровителем оппозиционных сил, все еще присутствующих в Идлибе, и в последние недели она направила в этот район дополнительные войска.