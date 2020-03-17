В Австрии критическая ситуация с украинцами, ожидающими рейс, их пустили в посольство

В Австрии ряд украинцев оказались в критической ситуации из-за невозможности добраться домой, их пустили на территорию посольства Украины.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", рассказал посол Украины в Австрии Александр Щерба.

"Люди, которые находятся рядом с посольством (автомобилисты, не добравшиеся до Украины), уставшие, но накормленные, с возможностью воспользоваться туалетом. Доступ на территорию я разрешил", - рассказал посол на своей странице в Facebook.

По словам Щербы, одну женщину пришлось госпитализировать прямо из аэропорта, поскольку у нее разошлись послеоперационные швы.

"Просим Австрийские авиалинии отправить в Киев самолет с украинцами, которые не попали на их отмененные рейсы. Пока безуспешно", - написал Щерба.

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Следует отметить, что авиакомпания Austrian Airlines во вторник объявила, что с 19 по 28 марта прекращает все рейсы.

"Ну и самое главное - ждем информацию о чартерах на европейские столицы. Я понимаю, что этот вопрос очень затянулся, но повлиять на это не можем. Чартер будет. Когда - пока не известно", - добавил посол.

Посол также рассказал о поддержке украинцев Вены, которые везут в посольство спальные мешки и коврики.

Напомним, с 16 марта ограничен пропуск в Украину иностранцев. Также была приостановлена ​​работа около сотни пунктов пропуска, введены ограничения на пропуск через КПП в зоне проведения ООС, а также с оккупированным Крымом.

Кроме того, в полночь 17 марта в Украине временно прекратили международное пассажирское железнодорожное, воздушное и автомобильное (для автобусов) сообщение.

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