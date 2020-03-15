Молдова останавливает авиасообщение со всеми странами, закрывает въезд иностранцам

Молдова 17 марта в полночь полностью прекращает авиасообщение со всеми странами из-за угрозы распространения коронавируса.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Newsmaker, об этом заявил премьер-министр Ион Кику после заседания комиссии по вопросам чрезвычайных ситуаций в здравоохранении.

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17 марта Молдова запретит въезд в страну иностранцам через наземные контрольно-пропускные пункты, за исключением тех, кто сопровождает грузовые перевозки, а также дипломатов и граждан, постоянно проживающих в Молдове.

Также комиссия решила с 16 марта закрыть в стране все торговые центры, за исключением продовольственных супермаркетов, аптек и АЗС. Как сообщил Кику, эти меры будут действовать как минимум до 31 марта.

Будут закрыты все рестораны и места общественного питания. Доставка на дом готовых блюд разрешена. Также будут закрыты все рынки, независимо от направления их деятельности.

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На заседании комиссии обсуждался вопрос о работе общественного и междугороднего транспорта. Как отметил Кику, пока комиссия не решила, как будет работать транспорт, но в течение дня примет решение.

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