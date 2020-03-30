Кулеба назвал три высших приоритета Украины в отношении НАТО

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал три наивысших приоритета, которые он ставит в интеграции Украины в НАТО.

Об этом министр рассказал в интервью "Европейской правде".

"Первое - это обретение Украиной статуса участника Программы расширенных возможностей. Второе - это модернизация комплексного пакета помощи Украине. Третье - возобновление полноценной работы Комиссии Украина-НАТО", - сказал Дмитрий Кулеба.

Читайте также НАТО задействовал украинские самолеты для борьбы с коронавирусом

Министр подчеркнул, что действующее правительство, как и предыдущее, ставит задачу достичь критериев членства Украины в Альянсе до 2024 года.

"Программа действий правительства остается в силе, поскольку нет новой программы. Следовательно, задача стоит. Но для меня эта задача стоит безотносительно к тому, прописана она где-то или нет. Это касается как НАТО, так и ЕС", - добавил глава МИД.

Напомним, Украина официально обратилась к НАТО с просьбой присоединиться к Программе расширенных возможностей в ноябре прошлого года.

Программа расширенных возможностей позволяет объединить вокруг НАТО клуб ближайших партнеров, которые по разным причинам не являются союзниками, но готовы тесно взаимодействовать, часто в технических вопросах, в ходе совместных операций и учений. На сегодня в программу входят Грузия, Швеция, Финляндии, Австралия и Иордания.

Читайте подробнее: Коронавирус, стратегия по Донбассу, Европа и Китай: большое интервью главы МИД Дмитрия Кулебы