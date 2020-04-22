Туризм в ЕС потерял сотни миллиардов из-за пандемии - еврокомиссар

Основываясь на информации международных организаций и торговых групп, в Еврокомиссии сообщили об убытках в размере от 275 до 400 млрд евро для европейского туризма из-за пандемии коронавируса.

Как сообщает "Европейская правда", об этом во вторник заявил европейский комиссар по вопросам внутреннего рынка и услуг Тьерри Бретон, выступая в видеорежиме перед комитетом Европейского парламента.

Бретон сказал, что "мы имеем довольно ошеломительные цифры": из-за пандемии для индустрии туризма потеряно от 275 до 400 млрд евро.

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По его словам, оценки показывают, что международные путешествия в этом году сократились на 30%, в то время как сектор туризма может наблюдать спад от 45% до 70%.

Лидеры ЕС проведут специальный видеосаммит в четверг, чтобы обсудить необходимость создания фонда восстановления пострадавших экономик, объем которого некоторые страны оценивают в 1,5 трлн евро.

Бретон сказал, что будет тщательно работать над тем, чтобы туристический сектор получил помощь "первым в очереди". "Я считаю, что туризм должен больше всего воспользоваться фондом, более чем на 20%, без сомнения", - сказал он парламентариям.

Напомним, министры туризма стран Евросоюза 27 апреля обсудят возможные действия на национальном и европейском уровнях для быстрого восстановления туристического сектора.

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