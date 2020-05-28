Румыния с июня откроет пляжи и рестораны, частично – международное сообщение

Румыния планирует с 1 июня ослабить карантин: откроются пляжи и рестораны, частично возобновится международное сообщение, разрешат массовые мероприятия.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на NewsMaker, об этом на брифинге объявил президент страны Клаус Йоханнис.

"С 1 июня откроются террасы (ресторанов), также можно будет посещать пляжи. Кроме того, возобновится международное автомобильное и железнодорожное сообщение", - заявил президент.

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Заведениям нужно будет соблюдать меры безопасности. В частности, столики на террасах и шезлонги на пляжах должны будут размещаться на расстоянии не менее двух метров.

Также разрешат массовые мероприятия под открытым небом с участием до 500 человек и спортивные мероприятия, но последние – без зрителей.

Президент подчеркнул, что, несмотря на анонсированные ослабления карантина, эпидемия продолжается.

"Сегодня у нас подтвердили почти 200 новых случаев заражения, около 200 человек находятся в реанимации. Соответственно, мы не можем говорить о завершении эпидемии. Будьте бдительны", - призвал он.

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По последним данным, в Румынии с начала эпидемии зарегистрировали 18 791 подтвержденных заражений коронавирусом. 1231 больной умер, 12 629 – выздоровели.

Напомним, 14 мая в стране завершилось действие чрезвычайного положения. С 15 мая открылись парикмахерские, музеи и стоматологии. Разрешили тренировки, но только для профессиональных спортсменов.

Также с этого дня людям разрешили путешествовать между городом и селами без дополнительных объяснений, но передвижения между разными городами осталось ограниченным, встречи более трех человек – запрещены.

Ранее сообщалось, что Румыния планирует тестировать на антитела к коронавирусу 30 тысяч своего населения, чтобы лучше понимать масштабы эпидемии.